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8 май 2020

В Германии состоялась огромная дискотека на автомобилях

В Германии состоялась огромная дискотека на автомобилях

По правилам вечеринки в каждой машине могло находиться не более двух человек, причем выходить из автомобилей было нельзя

В Шютторфе (Германия), где несколько сотен автомобилей поучаствовали в дискотеке под открытым небом. Масштабный праздник продолжался три часа, и все это время с огромной сцены играла танцевальная музыка, которой наслаждались люди в припаркованных автомобилях.

Несмотря на жесткие правила изоляции, действующие в Германии, автомобилисты смогли как следует повеселиться, не нарушая запретов — по крайней мере тех, что касались коронавируса. По правилам вечеринки в каждой машине могло находиться не более двух человек, причем выходить из автомобилей было нельзя, пишет Euronews. Люди танцевали, сидя в машинах, сигналили и раскачивали свои транспортные средства в такт музыке, махали из окон флагами и приветствовали друг друга.

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За рулем

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