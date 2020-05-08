В Германии состоялась огромная дискотека на автомобилях

По правилам вечеринки в каждой машине могло находиться не более двух человек, причем выходить из автомобилей было нельзя

В Шютторфе (Германия), где несколько сотен автомобилей поучаствовали в дискотеке под открытым небом. Масштабный праздник продолжался три часа, и все это время с огромной сцены играла танцевальная музыка, которой наслаждались люди в припаркованных автомобилях.

Несмотря на жесткие правила изоляции, действующие в Германии, автомобилисты смогли как следует повеселиться, не нарушая запретов — по крайней мере тех, что касались коронавируса. По правилам вечеринки в каждой машине могло находиться не более двух человек, причем выходить из автомобилей было нельзя, пишет Euronews. Люди танцевали, сидя в машинах, сигналили и раскачивали свои транспортные средства в такт музыке, махали из окон флагами и приветствовали друг друга.