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24 окт 2019

В ГИБДД напомнили про день жестянщика

В ГИБДД напомнили про день жестянщика

ГИБДД Москвы попросила столичных водителей поменять летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уже на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра. В ГИБДД попросили во избежание «дня жестянщика» заранее поменять летние колесные покрышки на зимние. «В начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорожного покрытия, что может привести к риску увеличения дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий», — рассказали в ГИБДД.

С аналогичной просьбой выступили и синоптики, сообщая, что похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега, мокрого снега, Не исключено установление временного снежного покрова, в связи с чем снизится сцепление летних шин с дорожным полотном.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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