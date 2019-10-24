В ГИБДД напомнили про день жестянщика

ГИБДД Москвы попросила столичных водителей поменять летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур

Как сообщили в пресс-службе ведомства, уже на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра. В ГИБДД попросили во избежание «дня жестянщика» заранее поменять летние колесные покрышки на зимние. «В начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорожного покрытия, что может привести к риску увеличения дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий», — рассказали в ГИБДД.

С аналогичной просьбой выступили и синоптики, сообщая, что похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега, мокрого снега, Не исключено установление временного снежного покрова, в связи с чем снизится сцепление летних шин с дорожным полотном.