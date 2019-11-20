В ГИБДД предложили выдавать права несовершеннолетним

Госавтоинспекция планирует выдавать водительские права 17-лет¬ним подросткам, при условии, что они прошли расширенный курс обучения

Сейчас экзамены на вождение можно сдавать с 17 лет, однако удостоверение разрешено получать только на следующий день после наступления 18-летнего возраста. По новым правилам семнадцатилетним позволят водить автомобиль, но только при условии сопровождения более взрослого человека – возрастом не моложе 23 лет и со стажем вождения не менее пяти лет.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу ГИБДД Михаила Черникова, идея по выдаче прав несовершеннолетним заключается в том, чтобы подросток изучал правила дорожного движения не три месяца, как его старшие товарищи, а гораздо дольше. Например, до 14 лет учить правила и основы управления автомобилем в отряде «Юных инспекторов движения» (ЮИД), а после – в автошколах.