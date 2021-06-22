В ГИБДД приравняли жару к алкоголю

Нет речь идет не про наказания, а лишь про пагубное влияние жары на водителей.

«Действие жары на организм похоже на действие алкоголя — скорость реакции человека уменьшается, что увеличивает опасность ДТП. Многие водители даже не задумываются о том, что жаркая погода влияет на них негативно: действует расслабляюще, появляется сонливость, снижается концентрация внимания» - цитирует портал Autonews представителей ведомства.

Заметим, что в ГИБДД даже дали несколько советов водителям, по передвижению на машине в жаркую погоду. По большому счету они очень просты – возить с собой побольше воды – раз. Выбирать время поездки ранним утром или вечером – два. Не экономить на кондиционере – три!