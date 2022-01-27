В ГИБДД рассказали о правилах регистрации тюнинга

Сейчас просто так поставить на машину шноркель или новые фары нельзя – все изменения, вносимые в конструкцию машины, необходимо регистрировать. К сожалению, многие забывают про это правило

В ГИБДД решили напомнить про необходимость регистрации, а заодно рассказали весь порядок действий. Итак, для сертификации необходимо обратиться в специальную лабораторию для проведения экспертизы. На момент лета 2021 года в столице насчитывалось 26 аккредитованных лабораторий.

В случае успеха автовладелец получит на руки протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства. Пройдя техосмотр и получив диагностическую карту необходимо снова отправиться в ГИБДД. После оплаты пошлины в 800 рублей будет выдано свидетельство о соответствии транспортного средства. К слову, в ближайшее время тарифы могут подорожать – в данный момент в Госдуме рассматривается законопроект о введении госпошлины за выдачу разрешения на тюнинг автомобиля в размере 1000 рублей (сейчас документ выдается беслпатно). Пошлина за выдачу свидетельства увеличится до 1500 рублей.