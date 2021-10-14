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14 окт 2021

В ГИБДД собрали портрет среднестатистического нарушителя. Им можешь оказаться ты!

В ГИБДД собрали портрет среднестатистического нарушителя. Им можешь оказаться ты!

Госавтоинспекция Москвы составила социальный портрет типичного нарушителя ПДД, проанализировав данные о нарушениях за девять месяцев этого года.

Итак, типичный нарушитель – это мужчина, причем молодой! Средний возраст от 26 до 35 лет. Также к признакам можно отнести отсутствие высшего образования (максимум среднее специальное)  и наличие рабочей профессии.  Интересно, что  за рулем нарушитель проводит не больше пары часов в день, но при этом у него присутствует достаточно большой водительский стаж – 9-10 лет. Соответственно, он получил водительские права  в 18-20 лет.

Параллельно с портретом нарушителя в ГИБДД рассказали и о популярных нарушениях ПДД, которые приводят к авариям. Лидером здесь стало превышение скорости.  Серебро завоевало нарушение очередности проезда. На третьем месте – несоблюдение дистанции. Интересно, что с каждым годом возрастает количество аварий с участием автомобилей сервисов каршеринга.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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