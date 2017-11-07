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7 ноя 2017

В ГИБДД запретили принимать новых сотрудников

В ГИБДД запретили принимать новых сотрудников

Главное управление МВД разослало в региональные управления и отделы приказ №449 от 30 октября 2017 года (копии приказов региональных отделений МВД с ссылкой на данный приказ есть в распоряжении Motorpage.ru) за подписью главы ведомства Владимира Колокольцева.

Согласно приказу органам ГИБДД запрещается прием новых сотрудников или их перевод внутри подразделений. Исключение сделано лишь для отделов экзаменационно-регистрационной работы. Сотрудникам ГИБДД разрешено лишь увольняться, в полиции уже высказали мнение о том, что таким образом, в МВД боятся того, что сотрудники могут разбежаться по другим подразделениям МВД.

Первые слухи о том, что в ГИБДД грядет масштабная реформа появились еще весной этого года. Тогда ряд СМИ распространил информацию о том, что ГИБДД в качестве самостоятельного подразделения прекратит свое существование и будет объединена с Патрульно-постовой службой (ППС). Однако тогда в МВД все слухи опровергли, заявив, что никакой реорганизации или реформы в ГИБДД в ближайшее время не планируется.

Летом был назначен новы глава ГИБДД — Михаил Черников, который поставил перед собой на посту ряд масштабных задач для выполнения, после чего казалось, что действительно никакой реформы не будет. Однако теперь в структуре ведомства явно грядут большие перемены.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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