В GM показали салон будущего

Педалей нет, руля нет – машина ведь беспилотная, а значит, пространство в салоне можно использовать по максимуму!

Такой же философии придерживаются и в GM, представляя концепт салона автомобиля в будущем. Главный вопрос, который ставили себе создатели – чем будут заниматься пассажиры, если им не придется взаимодействовать с автомобилем. Результатом их видения стала центральная консоль, выполненная в стиле нескольких полок с размещенным на них большим экраном мультимедийного комплекса.

Интересно, что дизайнеры GM добавили в салон пару джойстиков игровой консоли - вот вам и занятие для пассажиров. Сообщается, что будущие автомобили будут оснащаться и первокласным интернет-оборудованием, чтобы люди могли максимально комфортно скоротать время.