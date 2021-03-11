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11 мар 2021

В GM показали салон будущего

В GM показали салон будущего
Автор фото: фирма-производитель

Педалей нет, руля нет – машина ведь беспилотная, а значит, пространство в салоне можно использовать по максимуму!

Такой же философии придерживаются и в GM, представляя концепт  салона автомобиля в будущем.  Главный вопрос, который ставили себе создатели – чем будут заниматься пассажиры, если им не придется взаимодействовать с автомобилем.  Результатом их видения стала центральная консоль, выполненная в стиле нескольких полок с размещенным на них большим экраном мультимедийного комплекса.

Интересно, что дизайнеры GM добавили в салон пару джойстиков игровой консоли -  вот вам и занятие для пассажиров.  Сообщается, что будущие автомобили будут оснащаться и первокласным интернет-оборудованием, чтобы люди могли максимально комфортно скоротать время.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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