В Госдуме поддержали ввод безальтернативных платных дорог

В России уже в ближайшее время могут появиться первые платные дороги, у которых не будет бесплатной альтернативы, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект был поддержан комитетом Госдумы по транспорту. Также депутатам рекомендовано одобрить документ во втором, основном чтении. Речь идет только о дорогах регионов Крайнего Севера. На данный момент в эту зону входит 70% территории страны.



Ко второму чтению законопроект был доработан. Помимо новых дорог, нововведение будет распространяться и на уже существующие трассы. Таким образом, платными могут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные. Деньги за проезд по трассам разрешат взимать только с владельцев грузового автотранспорта.«Такая норма понадобилась, чтобы привести в порядок и содержать дороги, которые не ремонтировались по 28–30 лет», — рассказал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.





