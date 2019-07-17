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17 июл 2019

В Госдуме поддержали ввод безальтернативных платных дорог

В Госдуме поддержали ввод безальтернативных платных дорог
Автор фото: фирма-производитель

В России уже в ближайшее время могут появиться первые платные дороги, у которых не будет бесплатной альтернативы, сообщает «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект был поддержан комитетом Госдумы по транспорту. Также депутатам рекомендовано одобрить документ во втором, основном чтении. Речь идет только о дорогах регионов Крайнего Севера. На данный момент в эту зону входит 70% территории страны.

Ко второму чтению законопроект был доработан. Помимо новых дорог, нововведение будет распространяться и на уже существующие трассы. Таким образом, платными могут стать мосты и путепроводы, построенные «с нуля» или реконструированные. Деньги за проезд по трассам разрешат взимать только с владельцев грузового автотранспорта.«Такая норма понадобилась, чтобы привести в порядок и содержать дороги, которые не ремонтировались по 28–30 лет», — рассказал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев.


 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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