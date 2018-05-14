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14 май 2018

В Госдуме предложили давать скидки на е-ОСАГО

В Госдуме предложили давать скидки на е-ОСАГО

В Госдуме считают, что страховые компании вполне могли бы предоставлять водителям скидки при покупке электронных полисов ОСАГО.

С таким предложением выступил председатель комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, так как при заключении договоров е-ОСАГО не задействованы люди, страховщики имеют возможность экономить.

«Еще один стимулирующий момент - дать скидку при оформлении электронного полиса. Сегодня посредники получают свои агентские вознаграждения, там порядка 10%. Тоже самое можно было бы законом закрепить и дать право страховым компаниям предоставлять скидку при оформлении электронного полиса», — цитирует агентство «Москва» Нилова.

Правда, страховщики вряд ли услышат народного избранника: популярность е-ОСАГО и так бьет все рекорды: по итогам первого квартала было продано 3,4 миллиона электронных полисов «автогражданки», что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. А в общем объеме полисов доля е-ОСАГО превысила 40%.

При этом, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) считают необходимым внести изменения в процедуру покупки е-ОСАГО. Так, страховщики настаивают на 72-часовой «временной франшизе»: это должно предотвратить продажу полисов уже после ДТП. На оформление полиса предлагается отвести всего 90 минут, при этом исключить загрузку сканов документов. Наконец, покупать е-ОСАГО, по мнению РСА, должен исключительно автовладелец. Так страховщики хотят избавиться от посредников.
 

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При написании новости использовалась информация:
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