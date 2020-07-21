В Госдуме предложили изменить правила транспортного налога

От транспортного налога предлагается освободить в случае простоя автомобиля более шести месяцев. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров, который направил письмо главе МВД

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставить гражданам, которые планируют продолжительный период не пользоваться личным автомобилем, право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период», — приводит текст письма RT.

Федоров отметил, что причины долгого простоя машин могут быть разными — от сложной поломки автомобиля до необходимости переезда в другой регион. Однако сейчас в таких случаях приходится платить транспортный налог в полном размере. Также по задумке депутата, если после освобождения от уплаты владелец авто продолжил им пользоваться, то к нему должны быть предусмотрены санкции.