В Госдуме предложили распространить требования ПДД на электросамокаты

Депутат Госдумы предложил внести правила управления электросамокатами в правила дорожного движения (ПДД)

В России правила езды на сегвеях гироскутерах, моноколесах и электрических самокатах могут внести в ПДД. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, сообщает агентство «Москва». Парламентарий объяснил, что по своим скоростным показателям и массе сегвеи и гироскутеры относятся скорее к велосипеду, а электросамокат — к мопеду.

«На данный момент, согласно правилам дорожного движения, водители гироскутеров, электросамокатов и даже сегвеев — это пешеходы. И в ситуации столкновения получается, что столкнулись два пешехода: только один на скорости 3 км/ч, а другой на скорости 20 км/ч», — заявил Афонский.