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14 сен 2020

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

В Госдуме предложили разрешить водить машины с 16 лет

Депутат Государственной думы Василий Власов предложил понизить возрастной порог для управления легковым автомобилем до 16 лет

Свою инициативу Власов аргументировал тем, что россияне в возрасте 16–17 лет уже могут быть официально трудоустроены, учиться в другом городе и жить отдельно от семьи. По его мнению, раннее получение водительских прав позволит больше вовлечь молодых людей в экономические процессы. Власов предположил, что стремление получить машину преобразуется у них в желание раньше начать трудовую деятельность и стать самостоятельными в финансовом плане.

Депутат также предложил разрешить учится для получения водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев. Ранее МВД предложило допустить несовершеннолетних к управлению автомобилями и установить поэтапный доступ к управлению транспортом разных категорий.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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