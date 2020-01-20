В Госдуме предложили штрафовать водителей-блогеров

В России могут ввести наказание для блогеров за проведение прямых эфиров в Instagram при управлении автомобилем

Собственно, с такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов. «Если я могу идентифицировать, что действительно за рулем находится тот человек, который держит телефон, что он движется на скорости и что он на скорости отвлекается на телефон для прочтения комментариев — именно с такой фабулой, я считаю, — то за это наказывать можно было бы по прошествии, если мы можем идентифицировать этого блогера, который впоследствии этот прямой эфир выложил, закрепил в stories», — цитирует парламентария агентство «Москва».

Любопытно, что вопрос о введении жестких санкций за переписку в соцсетях, в том числе в пробках, несколько лет назад уже обсуждался правительством. Однако было объявлено, что МВД не собирается запрещать водителям пользоваться мобильными телефонами в заторах.