В Госдуме предложили ввести беспошлинный импорт автомобилей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил временно отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию физическими лицами.

Чиновник посчитал, что на сегодняшний день механизм параллельного импорта не удовлетворяет запросы граждан и людям приходится закупать машины самостоятельно.

«Нехватка новых легковушек в стране толкает россиян на частный ввоз из-за границы, указывает Даванков. Однако в итоге переплата за автомобиль составляет не менее 50 процентов от его стоимости за счет сборов, самый жесткий из которых — таможенная пошлина. Давайте отменим ее хотя бы на год, пока не наладили поставки» - приводит слова чиновника агентство Regnum.