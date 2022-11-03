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3 ноя 2022

В Госдуме предложили ввести беспошлинный импорт автомобилей

В Госдуме предложили ввести беспошлинный импорт автомобилей

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди» предложил временно отменить таможенные пошлины на ввоз автомобилей в Россию физическими лицами. 

Чиновник посчитал, что на сегодняшний день механизм параллельного импорта не удовлетворяет запросы граждан и людям приходится закупать машины самостоятельно.

«Нехватка новых легковушек в стране толкает россиян на частный ввоз из-за границы, указывает Даванков. Однако в итоге переплата за автомобиль составляет не менее 50 процентов от его стоимости за счет сборов, самый жесткий из которых — таможенная пошлина. Давайте отменим ее хотя бы на год, пока не наладили поставки» - приводит слова чиновника агентство Regnum.

При написании новости использовалась информация:
regnum

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