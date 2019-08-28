В Госдуме предложили ввести беспошлинный ввоз для электрокаров

Депутаты заявляют, что что беспошлинный ввоз электрических машин будет способствовать популяризации «зеленого» транспорта

Во всяком случае один человек, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, рассуждает именно так. «Скорее надо говорить о том, что необходимо популяризировать электромобили. И это не только меры по отмене платы на дорогах, это и транспортный налог, потому что в ряде регионов он есть. Это и бесплатные парковки, в Москве это работает, в других регионах — не работает, то есть это значит, что надо по всей России вводить такие «поблажки». У нас раньше был беспошлинный ввоз этих автомобилей и это позволяло ввозить их намного дешевле. Сейчас эта пошлина есть, чтобы привезти машину, ту же Tesla, из Германии надо заплатить в два раза больше денег, чем она стоит в Германии», — отметил Васильев.

Депутат также добавил, что на данный момент большинство электрокаров в России были ввезены в страну по «серым схемам» Кроме того, парламентарий поддержал инициативу НТИ «Автонет» ввести бесплатный проезд по платным дорогам для владельцев электрических машин.