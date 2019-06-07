В Госдуме предложили запретить частные камеры

В России могут запретить камеры видеофиксации нарушений на дорогах, которые устанавливаются частными компаниями. С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР

«ЛДПР внесет в действующее законодательство поправки, согласно которым вводится полный запрет на фиксацию нарушений правил дорожного движения мобильными и стационарными техническими средствами, принадлежащими коммерческим фирмам. Эти частные структуры не с нарушениями ПДД борются, а с помощью камер зарабатывают на штрафах. Поэтому законными будут признаваться только те нарушения, которые зафиксированы комплексами, принадлежащими государству», — заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Напомним, что ранее вице-премьер Максим Акимов дал Генпрокуратуре поручение проверить законность установки частными компаниями камер видеофиксации нарушений на дорогах. По мнению Акимова, существующая ныне схема работы частных камер, когда с каждого штрафа владелец комплекса получает фиксированную премию, должна быть пересмотрена, так как камеры превратились в источник дохода.