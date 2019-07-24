В Госдуме раскритиковали идею сужения парковочных мест

В Госдуме раскритиковали предложение Росстандарта по сужению парковочных мест. Как заявил зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, такая инициатива повлечет за собой риск увеличения числа мелких аварий.

«Здесь очень похоже на желание собрать еще больше денег за счет уплотнения парковочных мест. То, что это увеличит количество мелких аварий, это точно абсолютно могу сказать. Не все водители опытные, у нас 2 млн автомобилистов, которые каждый год получают права», — заявил Лысаков.



Напомним, в ЦОДД считают, что уменьшение габаритов поможет организовать дополнительные места для стоянки автомобилей. Также в организации заявили, что нововведение может пригодиться на тех улицах, где не хватает ширины проезжей части для организации парковочных мест, а также там, где для организации парковочных карманов приходится сильно заужать тротуар.



