Автомобильный портал Motorpage
24 июл 2019

В Госдуме раскритиковали идею сужения парковочных мест

В Госдуме раскритиковали идею сужения парковочных мест

В Госдуме раскритиковали предложение Росстандарта по сужению парковочных мест. Как заявил зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, такая инициатива повлечет за собой риск увеличения числа мелких аварий.

«Здесь очень похоже на желание собрать еще больше денег за счет уплотнения парковочных мест. То, что это увеличит количество мелких аварий, это точно абсолютно могу сказать. Не все водители опытные, у нас 2 млн автомобилистов, которые каждый год получают права», — заявил Лысаков. 

Напомним, в ЦОДД считают, что  уменьшение габаритов поможет организовать дополнительные места для стоянки автомобилей. Также в организации заявили, что нововведение может пригодиться на тех улицах, где не хватает ширины проезжей части для организации парковочных мест, а также там, где для организации парковочных карманов приходится сильно заужать тротуар.


 

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Jaguar E-Pace 2018 вид сбоку

Jaguar Land Rover желает перейти на моторы BMW

24 июля 2019

Номера автомобилей привяжут к прописке владельца

24 июля 2019

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

24 июля 2019

Автопроизводителей обяжут хранить данные в России

24 июля 2019

На заводах Nissan пройдут массовые увольнения

24 июля 2019

Ситроен стал цитроном

24 июля 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf - с какой целью покидал российский рынок volkswagen golf 2017 Тест драйв
24 июля 2019

Volkswagen Golf
"С какой целью покидал российский рынок Volkswagen Golf"
Nissan Qashqai - прибалтика как полигон
Автопутешествия
23 июля 2019

Nissan Qashqai
"Прибалтика как полигон"
Toyota Corolla - toyota corolla 2019 что выйдет, если взять и уменьшить флагман
Тест драйв
22 июля 2019

Toyota Corolla
"Toyota Corolla: что выйдет, если взять и уменьшить флагман"
Haval F7 - haval f7 2019 заняться фитнесом
Тест драйв
19 июля 2019

Haval F7
"Заняться фитнесом"

Написано новостей:

2 3 8 4 8