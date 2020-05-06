В Госдуме раскритиковали поправки в КоАП о штрафах за езду без пропусков

В Госдуме назвали ненужными поправки в КоАП о штрафах до 5000 рублей водителям за езду без пропусков во время режима повышенной готовности. Там заявили, что санкции дублируют существующие нормы

Депутаты будут блокировать принятие новых поправок в КоАП России о штрафах до 5000 рублей для автомобилистов за езду без пропуска при режиме повышенной готовности. Об этом Autonews.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Соответствующий проект изменений в документ ранее внесли в Госдуму участники законодательного собрания Нижегородской области. Главу 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения» предложили дополнить новой статьей 12.38 «Управление транспортным средством с нарушением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».