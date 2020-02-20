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20 фев 2020

В Hyundai и Kia научили машины заранее переключать передачи

В Hyundai и Kia научили машины заранее переключать передачи
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai и Kia разработали систему переключения передач на основе технологий информации и связи — Information and Communication Technology Connected Shift System. Она заранее подсказывает трансмиссии (автомату), на какую передачу следует переключиться

В основе технологии лежит искусственный интеллект, который учитывает массу факторов: текущая скорость, профиль дороги и рельеф, показания навигации, сведения о трафике, а также данные с камер и радара. При помощи радарного датчика определяются скорость и расстояние между автомобилем и другими участниками движения, фронтальная камера обеспечивает информацию о дорожной разметке и полосах движения.

В итоге перед приближающейся пробкой «автомат» заранее включит более низкую передачу для торможения двигателем. Если же компьютер поймет, что водитель вскоре захочет резко ускориться (к примеру, чтобы вклиниться в ряд), то он активирует спорт-режим АКП. По данным корейских компаний, новая система позволяет уменьшить количество переключения на 43% и снизить частоту использования тормозной системы примерно на 11%. Также технология должна снизить расход топлива, но по этому пункту производитель не предоставил никаких конкретных данных по этому пункту, равно как и относительно сроков появления такой технологии на серийных автомобилях.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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