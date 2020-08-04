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4 авг 2020

В Hyundai получили право на покупку завода GM

В Hyundai получили право на покупку завода GM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила заявку Hyundai Motor на покупку остановленного завод General Motors в Шушарах

Hyundai подала ходатайство в ФАС на покупку доли в 94,83% завода GM неделю назад. Проверка будущей сделки в ФАС — формальная процедура, цель которой — выяснить, нет ли нарушения антимонопольного законодательства со стороны Hyundai в приобретении столь крупных дополнительных мощностей. Завод в Шушарах выпустил последнюю продукцию в середине 2015-го, его закрыли в связи с решением GM убрать с российского рынка массовые легковые модели — принято оно было из-за «крымского кризиса» и снижения покупательной способности потребителей.

Предприятие построено в чистом поле в 2008 году, объем инвестиций в проект составил $300 млн. В 2015-м оно производило Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вело крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. Мощности предприятия позволяли выпускать 98 тысяч машин в год. Любопытно, у Hyundai Motor в России действует свой крупный автозавод полного цикла, расположенный в 60 км от Шушар — в Сестрорецке. Он производит бюджетные седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Creta, а также семейство Kia Rio (седан и кросс-хэтчбек).

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Drom

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