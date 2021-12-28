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28 дек 2021

В Hyundai прекратили разработку новых ДВС

В Hyundai прекратили разработку новых ДВС
Автор фото: фирма-производитель

Hyundai Motor в середине декабря закрыла центр по разработке двигателей внутреннего сгорания в своем научно-техническом институте.

Как сообщают местные СМИ, подразделение по работе с ДВС будет преобразовано в отдел по разработке электрических силовых установок. Одновременно компания создала Battery Development Center, центр по развитию технологий батарей — это подразделение займется созданием новых высокоэффективных аккумуляторов.

Формально, концерн не делал никаких заявлений относительно прекращения разработки, однако переориентирование главного центра разработки моторов на исследование электрических компонентов прямо говорит о переходе в «зеленую» эру. Как отмечает Motor1, реорганизация НТЦ совпала по времени с крупными кадровыми решениями — в декабре Hyundai Motor покинули Альберт Бирманн и Питер Шрайер. Первый был руководителем центра исследований и разработок, второй — вице-президентом по дизайну.

При написании новости использовалась информация:
Motor1

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