В Израиле анонсировали дешевый аналог популярного автопилота

Компания Innoviz Technologies представила прототи InnovizTwo, который может стимулировать массовое использование автономных автомобилей

Израильская компания Innoviz Technologies анонсировала выход InnovizTwo — это второе и более доступное поколение популярного лидара. Об этом сообщает пресс-служба компании на сайте PR Newswire. Предшественник прибора, InnovizOne, сканирует пространство лазерными лучами — они, отражаясь от объектов, проецируют трехмерную картину того, что находится перед машиной. Чтобы обнаруживать предметы и определять расстояние до них с помощью света, лидар использует одноименную технологию LiDAR. Несмотря на дороговизну, многие производители — например, BMW или Magna — используют это устройство для своих беспилотных программ.

InnovizTwo в будущем будет работать как с полностью автоматизированными, так и с полуавтономными системами. Компания планирует начать с полуавтономных, а затем — когда эффективность и безопасность лидара будут доказаны — перейти к более высокому уровню автоматизации.