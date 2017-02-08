Автомобильный портал Motorpage
8 фев 2017

В январе российский авторынок просел на 5 процентов

В январе российский авторынок просел на 5 процентов
Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) опубликовал ежемесячный отчет о состоянии первичного автомобильного рынка в России.

Согласно данным, предоставленным аналитиками АЕБ, по итогам прошлого месяца объем реализации новых автомобилей на территории РФ был зафиксирован на уровне 77 916 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 5%. Стоит отметить, что данные приводятся с учетом продаж как новых легковых, так и легких коммерческих автомобилей (LCV).

«Если рынок и собирается вырасти в этом году, то январь не показал никакой спешки в этом намерении. После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась, начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью. Это является солидной базой, чтобы стартовать в начале весеннего сезона, и с продолжением текущего тренда это должно быть только вопросом времени, когда мы увидим рост по сравнению с предыдущим годом», - прокомментировал январские результаты председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Лидером рынка в прошлом месяце, по традиции, стала отечественная компания АвтоВАЗ. Официальные дилеры компании в январе сумели передать в руки своих клиентов 16 334 автомобиля бренда Lada, тем самым улучшив свои результаты на 4,9%.

Второе место в рейтинге занимает южнокорейский автопроизводитель Kia. За отчетный период россияне приобрели 10 306 автомобилей этого бренда, что на 13,9% превышает показатели АППГ.

«Тройку» лидеров закрывает еще одна компания из Южной Кореи – Hyundai. В январе объемы продаж автомобилей этой компании составили 6 694 экземпляра – на 16,4% меньше, чем годом ранее.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автостат, АЕБ, АвтоБизнесРевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России стартовал прием заказов на новую версию Bentley Bentayga

08 февраля 2017

Продажи автомобилей Lada в январе увеличились на 5%

08 февраля 2017

Депутаты считают, что плата за эвакуацию авто в Москве должна быть вдвое ниже

08 февраля 2017

Самое дешевое топливо в Европе – в Казахстане, Белоруссии и России

08 февраля 2017

BMW планирует использовать 3D-печать в производстве автомобилей

07 февраля 2017

Honda и Hitachi планируют новый совместный проект

07 февраля 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C4 - citroen c4 2016 хорош собой Тест драйв
08 февраля 2017

Citroen C4
"Хорош собой"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 прощай, бензобак!
Тест драйв
06 февраля 2017

УАЗ Patriot
"Прощай, бензобак!"
Lada Vesta - lada vesta 2015 по синусоиде
Тест драйв
03 февраля 2017

Lada Vesta
"По синусоиде"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 лыжню!
Автопутешествия
02 февраля 2017

Hyundai Creta
"Лыжню!"

Написано новостей:

1 8 1 9 5