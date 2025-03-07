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7 мар 2025

В январе средний срок автокредитования достиг минимального значения

В январе средний срок автокредитования достиг минимального значения
Автор фото: freepik.com

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в первом месяце 2025 года средний срок автокредитов в России сократился до 5 лет и 3 месяцев

Снижение сроков кредитования наблюдается с середины прошлого года. По сравнению с январем 2024 года, показатель уменьшился на 2,4%, а по сравнению с июлем — на 8,2%. Наиболее заметное сокращение сроков автокредитов зафиксировано в нескольких регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Белгородскую, Тульскую, Самарскую и Нижегородскую области.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая динамика связана со снижением объемов выдачи автокредитов. Банки ужесточают условия, а спрос со стороны граждан падает. В результате, сокращается не только срок кредитования, но и средний размер автокредита. Многие потребители предпочитают уменьшать долговую нагрузку, выбирая более короткие сроки выплат, несмотря на рост ежемесячных платежей.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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