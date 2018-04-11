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11 апр 2018

В экзаменационные билеты внесли изменения

В экзаменационные билеты внесли изменения

ГИБДД опубликовала на своем сайте новую редакцию экзаменационных билетов категорий «А», «В» и «М», а также подкатегорий «А1» и «В1». Изменения связаны с тем, что на ряд вопросов в прежней редакции не существовало правильных ответов.

Первым несоответствие вопросов, связанных с оказанием первой помощи пострадавшим, заметили в Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ). Там сначала обратились в письмом к главе МВД Владимиру Колокольцеву, затем сами переделали вопросы и отправили их в ГИБДД. Но это не возымело никакого действия. Тогда ассоциация направила уже новое письмо в котором указала на нарушения прав и законных интересов граждан.

К МААШ присоединился и Минздрав, который указал на то, что вопросы и ответы в экзаменационных билетах противоречат официальным памяткам МЧС. В частности в билетах использовался термин «искусственная вентиляция легких» вместо «искусственное дыхание», а первая процедура может проводиться только с использованием специального оборудования.

Дошло до смешного: в автошколах учат правильному оказанию первой помощи, а затем заставляют кандидатов в водители зазубривать ответы в экзаменационных билетах.

В итоге, ГИБДД все же внесла изменения в билеты. Так исчез вопрос о наложении жгута при переломе с открытой раной. В ГИБДД считали правильным накладывать жгут поверх раны, а медики утверждают, что это может привести к непоправимым последствиям для пострадавшего. Как пишет «КоммерсантЪ», который обнаружил новые билеты, этот вопрос заменили вопросом про методы оказания помощи при «отморожении и переохлаждении».

Изменены ответы на правильные и на другие вопросы, связанные с оказанием первой помощи. В ГИБДД говорят, что уже разослали новые билеты с разъяснениями в территориальные подразделения, а также внесли в ФИС ГИБДД, которая фиксирует результаты экзаменов по всей России.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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