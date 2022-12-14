В электрокарах Tesla поятся компьютерные игры

Нет, речь не идет про простенькие «таймкиллеры», которые часто «зашиваются» в мультимедийные системы машин. Мы говорим про настоящие компьютерные блокбастеры.

Сложно сказать, чем именно является сегодня автомобиль Tesla, но это явно не просто машина. С годами в Tesla стало появляться столько новых функций, что сегодня она может быть беспилотным такси, а завтра «дискошаром» на колесах.

Между тем, между тем буквально на днях компания Tesla сообщила о сотрудничестве с игровой платформой Steam. Отныне на некоторых Model S и Model X можно играть в игры, верифицированные для игровой консоли Steam Deck. Вся интеграция реализована за счет облачных хранилищ, то есть пользователю нужен лишь быстрый интернет.