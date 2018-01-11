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11 янв 2018

В этом году новые машины серьезно подорожают

В этом году новые машины серьезно подорожают

Компании BMW и АвтоВАЗ первыми объявили о повышении цен на все свои модели, представленные на российском рынке. Следом за ними начали подтягиваться и другие автопроизводители.

Так, Hyundai увеличил на 10 тысяч рублей цены на две свои самые популярные модели: Solaris и Creta. Toyota повысила цены на кроссовер RAV4, внедорожник Land Cruiser Prado и легковые Corolla и Prius. Mitsubishi скорректировала ценники на Outlander и Pajero. В среднем на 0,8% ценники переписали в Kia, также о повышении цен объявили в Renault, Ford Sollers и другие компании. Все они объясняют повышение цен инфляционной корректировкой, а также выросшим акцизом на новые автомобили.

Дилеры уверены, что это повышение цен далеко не последнее в этом году. Благодаря тому, что прошедший год завершился для подавляющего большинства компаний положительно, а сам рынок новых легковых автомобилей вырос примерно на 15%, автопроизводители будут стараться снять как можно больше «сливок» с розничных продаж в ожидании очередной стагнации, а затем и нового обвала продаж.
 

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При написании новости использовалась информация:
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