В этом году в России произвели на 10% автомобилей больше

Согласно опубликованной Министерством промышленности РФ статистике, с января по октябрь 2023 года производство автомобилей в стране выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Таким образом, за девять месяцев 2023 года было собрано 567 000 автомобилей. Данное количество включает не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы и другой коммерческий транспорт. По прогнозам министерства, этот показатель может увеличиться до 700 000 штук в следующем году, а согласно стратегии развития промышленности, до 2035 года число произведенных автомобилей в России должно достигнуть отметки в 1 600 000 штук.

Также отметим, что данные показатели вполне соответствуют действительности, сложившейся после февраля 2022 года. Ряд российских производителей постепенно начал налаживать сотрудничество с новыми иностранными партнерами по производству автомобилей. Однако в связи с введением новых санкций против российских компаний, формат взаимодействия с китайскими партнерами может быть пересмотрен.