В Южной Корее начнут строить экологичные туннели

Пока весь автопром ударился в заботу об экологии, ученые из южнокорейского научно-исследовательского института гражданского строительства решили пойти дальше и разработали особый вид бетона, который улучшит экологическую ситуацию. Из нового материала будут строить тоннели

Секрет нового материала в том, что в его составе содержатся специальные фотокатализаторы из диоксида титана. Они, в свою очередь, ежесуточно снижают содержание оксидов азота в воздухе тоннеля на двадцать процентов.

Сообщается, что на использование нового материала ученых подтолкнул факт плохой рециркуляции в «подземных магистралях». К сожалению, широкое использование данной технологии пока что ограничено из-за ее дороговизны. Также исследователи хотят повысить ее эффективность.