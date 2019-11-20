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20 ноя 2019

В Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

В Калифорнии запретили закупать автомобили почти всех марок

Для нужд штата теперь подходят только автомобили Honda, Ford, BMW и Volkswagen. Во всем виновата экология

Для начала стоит отметить, что запреты коснутся только служебных автопарков, так что жизням простых американских граждан ничего не угрожает, однако, ситуация, однозначно, сложилась интересным образом. Итак, власти штата будут закупать автомобили только у тех производителей, которые признают право Калифорнии устанавливать собственные нормы выбросов, которые ощутимо жестче, чем общеамериканские. В список лояльных компаний вошли Ford, Honda, BMW и Volkswagen — в июле все эти марки заключили со штатом соглашение о том, что они готовы следовать более высоким требованиям в плане экологии.

Поясним, у властей Калифорнии есть полномочия регулировать требования по уровню вредных выбросов на территории своего штата, вне зависимости от Белого Дома.  К слову, запрет будет введен уже в январе следующего года. Интересно, что администрация президента США Дональда Трампа недавно предприняла попытку лишить Калифорнию таких полномочий. Это решение уже получило поддержку всех автопроизводителей, которые остались за бортом.

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