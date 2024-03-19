Автомобильный портал Motorpage
19 мар 2024

В Китае дебютировал внедорожник Deepal G318

В Китае дебютировал внедорожник Deepal G318
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Deepal, входящая в концерн Changan, представила свою третью модель - внедорожник Deepal G318. Предполагается, что стоимость новинки составит 300 000 юаней (3 825 000 рублей)

Стандартная моноприводная версия Deepal G318 оснащена гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и одним электромотором на 252 л.с. Полноприводная модификация дополнительно оборудована передним электромотором на 178 л.с. Такая версия способна разогнаться до “сотни” за 6,3 с. Отмечается, что на электротяге моноприводная версия сможет проехать до 190 км, а полноприводная - 155 км.

G318 отличается “квадратным” дизайном кузова. По габаритам он сопоставим с M-Hero: 5010/1985/1960 мм., колесная база - 2880 мм. Объем багажного отделения - 818 л., а со сложенным задним рядом - 1747 л. Салон - минималистичный. В переднюю панель интегрированы два отдельных экрана мультимедийной системы и цифровой ”приборки”. Особенно интересно смотрится трехцветная отделка салона с элементами из светло-коричневой экокожи.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

Комментарии к новости

Последние новости

...
GAC GS4 Max (2024)

GAC показала свой новый кроссовер GS4 Max

19 марта 2024
Jetour Dashing (2023)

Jetour готовит два полноприводных кроссовера для России

19 марта 2024

Lynk & Co готовит к дебюту электромобиль Zero

19 марта 2024

Электрический Mercedes-AMG создаст конкуренцию Porsche Taycan

19 марта 2024

SAIC ликвидирует марку Rising

18 марта 2024
Tank 500 Hi4-T (2024)

В Китае начались продажи обновленного гибридного Tank 500 Hi4-T

18 марта 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda S5 - omoda s5 gt (2023) «наводим резкость» Тест драйв
18 марта 2024

Omoda S5
"«Наводим резкость»"
Great Wall Poer - great wall poer (2021) сила пикапа
Тест драйв
13 марта 2024

Great Wall Poer
"Сила пикапа"
Exeed VX - exeed vx (2024) катает, ругает, оберегает, развлекает
Тест драйв
08 марта 2024

Exeed VX
"Катает, ругает, оберегает, развлекает"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 4 4 7 8