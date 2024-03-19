В Китае дебютировал внедорожник Deepal G318

Китайская компания Deepal, входящая в концерн Changan, представила свою третью модель - внедорожник Deepal G318. Предполагается, что стоимость новинки составит 300 000 юаней (3 825 000 рублей)

Стандартная моноприводная версия Deepal G318 оснащена гибридной силовой установкой, в составе которой 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и одним электромотором на 252 л.с. Полноприводная модификация дополнительно оборудована передним электромотором на 178 л.с. Такая версия способна разогнаться до “сотни” за 6,3 с. Отмечается, что на электротяге моноприводная версия сможет проехать до 190 км, а полноприводная - 155 км.

G318 отличается “квадратным” дизайном кузова. По габаритам он сопоставим с M-Hero: 5010/1985/1960 мм., колесная база - 2880 мм. Объем багажного отделения - 818 л., а со сложенным задним рядом - 1747 л. Салон - минималистичный. В переднюю панель интегрированы два отдельных экрана мультимедийной системы и цифровой ”приборки”. Особенно интересно смотрится трехцветная отделка салона с элементами из светло-коричневой экокожи.