В Китае на дороги выпустили беспилотники

В Шэньчжэне на дороги выпустили беспилотники. Что в этом удивительного, ведь испытания проходят уже во многих частях света? Дело в том, что в машинах нет ни оператора, ни дистанционного контролёра. То есть машины передвигаются автономно

Все эти автомобили – беспилотные такси, которые принадлежат стартапу AutoX. Всего их будет 25, однако пассажиров в них не будет. Автомобили просто будут передвигаться по дорогам в рамках тестирования, учитывая, что в городе проживает около 15 миллионов человек – программа тестов выглядит очень амбициозной.

Хотя, сами представители стартапа говорят о полной безопасности. Так как управляющий блок автомобиля носит на себе серьезный искусственный интеллект, которого хватит для обработки серьезных дорожных сценариев.