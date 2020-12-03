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3 дек 2020

В Китае на дороги выпустили беспилотники

В Китае на дороги выпустили беспилотники

В Шэньчжэне на дороги выпустили беспилотники. Что в этом удивительного, ведь испытания проходят уже во многих частях света? Дело в том, что в машинах нет ни оператора, ни дистанционного контролёра. То есть машины передвигаются автономно

Все эти автомобили – беспилотные такси, которые принадлежат стартапу AutoX. Всего их будет 25, однако пассажиров в них не будет. Автомобили просто будут передвигаться по дорогам в рамках тестирования, учитывая, что в городе проживает около 15 миллионов человек – программа тестов выглядит очень амбициозной.

Хотя, сами представители стартапа говорят о полной безопасности. Так как управляющий блок автомобиля носит на себе серьезный искусственный интеллект, которого хватит для обработки серьезных дорожных сценариев.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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