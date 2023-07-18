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18 июл 2023

В Китае начались продажи кроссовера HiPhi Y

В Китае начались продажи кроссовера HiPhi Y
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Human Horizon начала принимать заказы на новый электрический кроссовер HiPhi Y. Стоимость новинки на родном рынке начинается от 339 000 юаней (4 268 000 рублей)

HiPhi Y стал 3 моделью компании после другого кроссовера HiPhi X и седана HiPhi Z. По габаритам новинка получилась слегка меньше кроссовера X: длина - 4938 мм., ширина - 1958 мм., высота - 1658 мм., а колесная база - 2950 мм. HiPhi Y штатно идет с 21-дюймовыми дисками.

Автомобиль сконструирован на той же платформе, как и две другие модели компании. Стандартная версия HiPhi Y оснащается одним электромотором на задней оси. Мощность - 247 л.с., а крутящий момент - 410 Нм. На выбор предложены две батареи емкостью 76,6 кВт/ч и 115 кВт/ч. Запас хода по циклу CLTC составит 560 и 810 км соответственно. Полноприводная версия получит два мотора с совокупной мощностью 505 л.с. и 620 Нм крутящего момента. В данном случае автомобиль комплектуется только батареей емкостью 115 кВт/ч. Запас хода - 765 км. 

При написании новости использовалась информация:
Колёса, Naavtotrasse

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