В Китае начались продажи кроссовера HiPhi Y

Китайская компания Human Horizon начала принимать заказы на новый электрический кроссовер HiPhi Y. Стоимость новинки на родном рынке начинается от 339 000 юаней (4 268 000 рублей)

HiPhi Y стал 3 моделью компании после другого кроссовера HiPhi X и седана HiPhi Z. По габаритам новинка получилась слегка меньше кроссовера X: длина - 4938 мм., ширина - 1958 мм., высота - 1658 мм., а колесная база - 2950 мм. HiPhi Y штатно идет с 21-дюймовыми дисками.

Автомобиль сконструирован на той же платформе, как и две другие модели компании. Стандартная версия HiPhi Y оснащается одним электромотором на задней оси. Мощность - 247 л.с., а крутящий момент - 410 Нм. На выбор предложены две батареи емкостью 76,6 кВт/ч и 115 кВт/ч. Запас хода по циклу CLTC составит 560 и 810 км соответственно. Полноприводная версия получит два мотора с совокупной мощностью 505 л.с. и 620 Нм крутящего момента. В данном случае автомобиль комплектуется только батареей емкостью 115 кВт/ч. Запас хода - 765 км.