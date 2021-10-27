В Китае представлен национальный Rolls-Royce Cullinan

Китайская люксовая марка Hongqi, которая специализируется на создании автомобилей для партийной номенклатуры, рассекретила большой внедорожник LS7

Стилистически автомобиль напоминает электрический E-HS9, только превосходит его по размерам. Если первый сопоставим по габаритам с каким-нибудь среднеразмерным кроссовером, то второй уже играет в высшей лиге. Местные СМИ сообщают, что новинка даже «переросла» Cadillac Escalade.

Что касается технических параметров, то перед нами классический рамный внедорожник. Подвеска – независимая, а что касается двигателя, то под капотом трудится мощный бензиновый мотор V8. Мощность агрегата не раскрывается, однако, наши коллеги из Китая заявляют, что этот двигатель является экспериментальной разработкой автомобильного концерна и Центрального научно-исследовательского института Китая.