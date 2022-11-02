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2 ноя 2022

В Китае разработали супер-дешевый фургон

В Китае разработали супер-дешевый фургон

В Китае начались продажи электрогрузовика Wuling E10. Микроавтомобиль рассчитан на одного человека и 200 килограммов груза

Сам автомобиль получился очень компактным -  при длине в 3.3 метра он лишь слегка выходит за габариты российской Оки, например. При этом в ширину автомобиль оказывается еще уже. Создатели позиционируют фургон в качестве идеального коммерческого транспорта для мегаполиса – с загруженными улицами и переулками.

Внутри же – максимальный аскетизм. Какой-либо отделки здесь практически нет - кроме приборов голый металл вокруг. Электромотор же выдаёт 27 лошадиных сил. Динамические характеристики неизвестны. Батарея ёмкостью 9 кВт•ч обеспечивает запас хода до 115 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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