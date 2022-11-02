В Китае разработали супер-дешевый фургон

В Китае начались продажи электрогрузовика Wuling E10. Микроавтомобиль рассчитан на одного человека и 200 килограммов груза

Сам автомобиль получился очень компактным - при длине в 3.3 метра он лишь слегка выходит за габариты российской Оки, например. При этом в ширину автомобиль оказывается еще уже. Создатели позиционируют фургон в качестве идеального коммерческого транспорта для мегаполиса – с загруженными улицами и переулками.

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