Китайская компания Karlmann решила бросить вызов производителям эксклюзивных и экзотических внедорожников, построев свою модель на базе пикапа Ford F-550. Вероятнее всего, своим основным конкурентом латвийскую Dartz Motorz.

Китайцы говорят, что выпустят всего 10 экземлпяров своего необычного внедорожника, который получил скромное имя King. Под капотом автомобиля находится 6,8-литровый V10 мощностью 400 л.с., который агрегатирован с «автоматом».

Самое главное в машине: эксклюзивная отделка салона дорогой кожей, деревом, эксклюзивными аксессурами. При своих размерах машина четырехместная. Задний отсек отделен от водительского и в нем находятся два кресла «первого класса».

И без того малая (4,5 тонны) масса внедорожника может увеличиться до 6 тонн, если клиент выберет бронированную версию. При этом, в любом случае внедорожник разгоняется до 140 км/ч.

В рынке сбыта наглые китайцы видят Ближний Восток: местные жители любят экзотические автомобили. Но настолько ли, чтобы купить китайскую машину за 2 миллиона долларов?

