В Китае создали самый дешевый электромобиль в мире!

Вот мы сидим сейчас и жалуемся – все дорожает! Дешевых машин нет, даже Lada Granta и та уже продается втридорога. Знаете, если вам хочется дешевых транспортных средств, то стоит переезжать в Китай – там их навалом.

Одним из них, например, является компактный хэтчбек Xiaohu (Тигр) от компании Hongrui, причем, когда мы говорим слово «компактный», то мы не кривим душой – в длину автомобиль не дотягивает и до трех метров. В то же время, перед нами настоящий двухместный автомобиль, который приводится в движение 41-сильным электрическим моторчиком. Маскимальная скорость не велика – 90 километров в час.

С другой стороны, автомобиль способен проехать более 150 километров на полном заряде батареи, что весьма не плохо для городской машинки. Но вам ведь наверняка хочется узнать про цены? Отвечаем, базовая цена Tiger составила 29 900 юаней — эквивалент, примерно, 330 тысяч рублей