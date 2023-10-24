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24 окт 2023

В Китае стартуют продажи Deepal SL03i и S7i

В Китае стартуют продажи Deepal SL03i и S7i

Стало известно, что в конце этого месяца китайская компания Deepal, являющаяся совместным брендом CALT, Huawei и Changan, запустит продажи новых седана SL03i и кроссовера S7i

Напомним, что ранее компания представила модели SL03 и S7 без приставки i в названии, которая теперь намекает, что автомобили получили более расширенный функционал помощи при вождении. Стоимость седана начинается от 145 900 юаней (1 885 000 рублей). Он будет продаваться в четырех различных комплектациях. Габариты новинки: 4820/1890/1480 мм., а колесная база - 2900 мм. Автомобиль будет оснащаться одним электромотором мощностью 218 л.с. или 258 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумулятора - 51,1 кВт*ч или 79,97 кВт*ч. Запас хода - 515 и 705 км соответственно. Заявленный разгон до “сотни” - 5,9 с. Более того, SL03i будет предложен с гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 95 л.с. и один электродвигатель мощностью 218 л.с. или 238 л.с. в зависимости от комплектации. Емкость аккумулятора - 18,99 кВт*ч и 28,39 кВт*ч соответственно. Максимальный запас хода на электротяге - 200 км. Паспортный разгон до “сотни” - 7,2 с.

Начальная стоимость кроссовера примерно такая же - 149 900 юаней (примерно 1 937 000 рублей). Габариты: 4750/1930/1625 мм., а колесная база - 2900 мм. Силовая установка и емкости аккумуляторов электрической модификации S7i полностью соответствует SL03i. Только запас хода имеет иные показатели - 520 и 620 км взависимотси от версии. А вот гибрид представлен только с топовым электромотором на 238 л.с. Ожидается, что в гибридном режиме автомобиль сможет проехать до 1120 км с полным баком и заряженным аккумулятором на 100%.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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