В Китае стартуют продажи нового кроссовера Livan 7

Китайская компания Livan, созданная в сотрудничестве Geely и Lifan) завтра начнет продажи нового электрического купе-кроссовера Livan 7. Автомобиль оценивается от 139 900 юаней (1 783 000 рублей)

Livan 7 (в Китае Rulian 7) получил современный внешний вид: передняя и задняя оптика выполнена в виде светодиодных полос, дверные ручки утоплены в кузов, а также имеются специальные аэродинамические колпаки на колесных дисках. Отмечается, что коэффициент лобового сопротивления - 0,238 Cd. В салоне установлен 15,4-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Практически полностью отсутствуют физические кнопки управления автомобилем.

Livan 7 оснащается одним электромотором на передней оси. Мощность 245 л.с. и 385 Нм крутящего момента. На выбор предложены две батареи емкостями 50,4 кВт*ч и 68,03 кВт*ч. Запас хода составит 450 и 605 км соответственно. Максимальная скорость - 180 км/ч.