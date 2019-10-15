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15 окт 2019

В Китае умерли продажи электромобилей

В Китае умерли продажи электромобилей

Знаете, это, по своему, маленькая трагедия, так как Китай длительное время оставался драйвером роста мировых продаж электромобилей. Однако, причины падения спроса наглядно показывают какой фактор сейчас необходим для роста этого сегмента

Да, в сентябре реализация «электричек» в КНР упала на 34% (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года): продано 63 000 электромобилей и 17 000 подключаемых гибридов. По данным Financial Times, спрос на электрические легковушки падает уже третий месяц. В июле продажи снизились впервые за два года. Тогда падение составило всего 4,7%.

Теперь о причинах, все сводится к тому, что в падении спроса на электромобили виновата смена курса госполитики в их отношении. В марте 2019-го китайский Минфин объявил о планируемом снижении субсидий на покупку электромобилей и гибридов примерно на 50% относительно уровня 2018 года. В частности, для «электричек» с запасом хода от 400 километров господдержка сокращена с 50 000 юаней (примерно 460 000 рублей по текущему курсу) до 25 000 (230 000 рублей). К 2022 году власти Китая планируют полностью отказаться от субсидирования электрических транспортных средств.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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