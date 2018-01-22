В Северной Корее существует автомобильная промышленность, но она сосредоточена на производстве грузовиков и общественного транспорта. Легковые же автомобили производит одна местная компания (это копии китайских моделей) и СП Pyeonhwa, созданное Южной и Северной Кореями.

Однако, все производимые автомобили отличались максимальной утилитарностью и бедностью оснащения. И вот на местном рынке появилась компания Naenara, которая обещает наладить выпуск машин с невиданным в КНДР доселе уровнем комфорта.

Предприятие будет производить не только легковушки, но и автобусы и легкий коммерческий транспорт. Мощность двигателей составит от 78 до 102 л.с. Машины будут оснащаться кондиционером, электростеклоподъемниками, парктроником и даже системой Start-Stop.

Все что указала Naenara в техническом описании, это то, что двигатели ее машин будут тратить от 42 до 50 грамм топлива на километр, то есть на 100 километров расход составит от 4,2 до 5 литров. Коммерческие автомобили будут тратить 5,8 литров на 100 километров. Правда, в компании забыли указать на каком именно топливе ездят ее автомобили.