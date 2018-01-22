Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2018

В КНДР сделали автомобиль с кондиционером

В КНДР сделали автомобиль с кондиционером

В Северной Корее существует автомобильная промышленность, но она сосредоточена на производстве грузовиков и общественного транспорта. Легковые же автомобили производит одна местная компания (это копии китайских моделей) и СП Pyeonhwa, созданное Южной и Северной Кореями.

Однако, все производимые автомобили отличались максимальной утилитарностью и бедностью оснащения. И вот на местном рынке появилась компания Naenara, которая обещает наладить выпуск машин с невиданным в КНДР доселе уровнем комфорта.

Предприятие будет производить не только легковушки, но и автобусы и легкий коммерческий транспорт. Мощность двигателей составит от 78 до 102 л.с. Машины будут оснащаться кондиционером, электростеклоподъемниками, парктроником и даже системой Start-Stop.

Все что указала Naenara в техническом описании, это то, что двигатели ее машин будут тратить от 42 до 50 грамм топлива на километр, то есть на 100 километров расход составит от 4,2 до 5 литров. Коммерческие автомобили будут тратить 5,8 литров на 100 километров. Правда, в компании забыли указать на каком именно топливе ездят ее автомобили.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
камера

Камеры в 2017 году «выписали» 83,2 миллиона штрафов

22 января 2018
Ram 1500

Новый Ram: легче и мощнее

22 января 2018
Citroen

Citroen вернет в гамму представительскую модель

22 января 2018
Кортеж

В машинах проекта «Кортеж» начали искать дефекты

22 января 2018
Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA получит новую платформу

22 января 2018
Ferrari 488 GTO

Ferrari готовит новый суперкар с двигателем V8

22 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Tiguan - volkswagen tiguan 2017 полный порядок Тест драйв
22 января 2018

Volkswagen Tiguan
"Полный порядок"
Chery Tiggo 3 - chery tiggo 3 2017 эндшпиль
Тест драйв
19 января 2018

Chery Tiggo 3
"Эндшпиль"
Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1 - сравнительный тест bmw x1 xdrive20i 2016 и mercedes-benz gla 250 2017. против правил
Сравнительный тест
17 января 2018

Mercedes-Benz GLA-Class, BMW X1
"Против правил"
Hyundai Sonata - hyundai sonata 2018 обольститель
Тест драйв
15 января 2018

Hyundai Sonata
"Обольститель"

Написано новостей:

2 0 5 5 1