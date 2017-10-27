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27 окт 2017

В Корее придумали подушку безопасности для панорамной крыши

В Корее придумали подушку безопасности для панорамной крыши

Казалось бы, автопроизводители изобрели уже все виды подушек безопасности, которые можно. Помимо уже давно вошедших в обиход фронтальных и боковых подушек безопасности, а также шторок безопасности, появились коленные, подушки безопасности в районе поясницы, в ремнях безопасности и даже наружные для защиты пешеходов.

Однако в Hyudai Mobis, которая является производителем и поставщиком комплектующих и запчастей для автомобилей Hyundai и Kia, решили посмотреть дальше, вернее, поднять голову и посмотреть выше. Там они, по всей видимости, увидели панорамную стеклянную крышу и решили сделать подушку безопасности и для нее. Она должна защищать пассажиров, например, если автомобиль перевернется и защитить от травм руки.

Принцип работы подушки аналогичен шторке безопасности: она за доли секунды раскрывается и закрывает собой всю площадь стеклянной крыши. В Hyundai говорят, что в процессе разработки пришлось решить целый ряд компоновочных проблем, а сама подушка защищена 11 патентами.

Первыми автомобилями, которые получат новые подушки безопасности станут топовые кроссоверы Hyundai и Kia, но компания готова поставлять их и другим автопроизводителям.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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