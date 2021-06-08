В Lego собрали Lamborghini Sian

Нет, мы сейчас говорим не о масштабной модельке, а о полноценной полноразмерной реплике с некоторыми рабочими функциями.

Вообще Lego постоянно радует автомобильных фанатов своими безумными проектами. То Ferrari построят, то еще какой-нибудь спорткар. Совсем недавно датчане представили еще одну модель – Lamborghini Sian. Автомобиль построили из полумиллиона деталей, причем некоторые из них уникальны. Всего на разработку и изготовление машины почти девять тысяч часов. Любопытно, но новинка полностью повторят размеры и габариты оригинального спорткара!

Единственный момент – она получилась тяжелее оригинала – больше двух тонн, тогда как вес оригинального спорткара лишь слегка превышает полторы тонны. Мы уже сказали, что на машине работают некоторые функции, так лего-спорткар получил рабочую оптику и звуковую имитацию запуска двигателя