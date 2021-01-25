В LG заново изобрели автомобильный ключ

Сейчас многие мобильные гиганты начинают заниматься развитием технологий для автомобилистов. Одной из них является цифровой ключ. Недавно разработки в этом направлении представил Samsung, а теперь свой продукт представляют в LG

Что такое цифровой ключ? Это чип, который устанавливается в автомобиль и позволяет, соответственно, открывать машину с мобильного телефона. Осталось понять, в чем преимущества такого чипа у LG. А они есть и не одно.

Первое – точная геолокация. Производитель сообщает, что датчик геолокации способен демонстрировать расположение машины в радиусе до десяти сантиметров. Второе – защита от взлома. Подробностей, к сожалению, здесь привести не получится, просто в LG сообщают, что модуль несет в себе некую систему шифрования, которая предотвращает потенциальный взлом.