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21 окт 2020

В МЧС назвали самое лучшее средство против автомобильных пожаров

В МЧС назвали самое лучшее средство против автомобильных пожаров

Средств пожаротушения в автомобилях сейчас развелось целое множество, начиная от обычных огнетушителей, и заканчивая капсулами со специальным реагентом. Однако, в МЧС провели исследование и теперь нам ясно, какое средство лучше всего иметь под рукой

Собственно, лучшим средством до сих пор является огнетушитель, но не любой. Как заявляют специалисты, наиболее эффективными являются порошковые типы: «Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют — это важно! — минимальных знаний о том, как же это устройство использовать»- цитирует портал Drom представителей МЧС.

Конечно, знающие люди отметят, что существуют же еще и углекислотные огнетушители, однако в их использовании есть нюансы. Например, они не позволяют, слегка приоткрыв крышку капота, ликвидировать начинающееся возгорание. Кроме того раструб устройства необходимо поворачивать строго в сторону огня и надежно фиксировать, иначе охлажденная до минус 75 градусов пена попадет на автомобилиста.  В заключении специалисты рассказали о размерах огнетушителя для разных транспортных средств. Так, в легковом автомобиле должен быть огнетушитель массой от 2 кг, во внедорожнике — от 3 кг, в микроавтобусе и грузовиках — от 5 кг.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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