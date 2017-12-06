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6 дек 2017

В Mercedes-Benz сломали арендованную Tesla Model X

В Mercedes-Benz сломали арендованную Tesla Model X
Автор фото: фирма-производитель

Инженеры автокомпаний постоянно изучают машины конкурентов с целью найти их слабые места, а также области, где можно чему-то научиться. Обычно для этого машина-конкурент покупается, часто черед подставных лиц, но в Mercedes-Benz пошли довольным странным путем и в итоге компания оказалась в центре скандала.

Сейчас компания готовит свой первый электрический кроссовер EQ. Его прямым конкурентом является Tesla Model X. Вместо того, чтобы купить кроссовер, в Mercedes-Benz арендовали его у частной пары через компанию Sixt.

После этого машину испытывали на треке, съездили на ней в жаркую Испанию, а затем разобрали и собрали. Естественно, в Mercedes-Benz нарушили практически все пункты договора аренды транспортного средства.

Семейная пара из Эттингена-ин-Бингхема потребовала компенсацию в сумме с четырьмя нулями. По всей видимости, в Mercedes-Benz не согласились заплатить, так как эта история стала достоянием общественности.

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При написании новости использовалась информация:
Stern

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