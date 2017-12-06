Инженеры автокомпаний постоянно изучают машины конкурентов с целью найти их слабые места, а также области, где можно чему-то научиться. Обычно для этого машина-конкурент покупается, часто черед подставных лиц, но в Mercedes-Benz пошли довольным странным путем и в итоге компания оказалась в центре скандала.

Сейчас компания готовит свой первый электрический кроссовер EQ. Его прямым конкурентом является Tesla Model X. Вместо того, чтобы купить кроссовер, в Mercedes-Benz арендовали его у частной пары через компанию Sixt.

После этого машину испытывали на треке, съездили на ней в жаркую Испанию, а затем разобрали и собрали. Естественно, в Mercedes-Benz нарушили практически все пункты договора аренды транспортного средства.

Семейная пара из Эттингена-ин-Бингхема потребовала компенсацию в сумме с четырьмя нулями. По всей видимости, в Mercedes-Benz не согласились заплатить, так как эта история стала достоянием общественности.