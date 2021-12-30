В Минпромторге рассказали о сроках появления первого отечественного электрокара

В Минпроторге предполагают, что новый массовый электромобиль российского производства встанет на конвейер в ближайшие год-два

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России в ближайшие год-два. А в соответствии с целевыми показателями этой концепции общий объем производства электротранспортных средств в России до 2030 года [накопленным итогом] превысит 730 тыс. единиц, причем к окончанию этого периода годовой объем достигнет 10-процентной доли (217 тыс. единиц) от общего объема производства транспортных средств в России», — отметил министр.

Любопытно, но Мантуров не уточнил, о каком именно электрокаре идет речь. Между тем на данный момент в России разрабатывают сразу три модели. Первая – «КАМА-1» от завода КамАЗ. Многие наши коллеги уже успели ознакомиться с прототипом, который показали публике этой осенью. Вторая модель - City Modul 1 от компании Zetta. Третья разрабатывается липецким предприятием «Моторинвест».