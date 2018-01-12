Госавтоинспекция приступила к выполнению приказа МВД о сокращении штата сотрудников. Одними из первых отреагировали в Московской области, где под сокращение попало почти 600 человек.

Так, численность «кабинетных» сотрудников ГИБДД в регионе сокращена на 9 единиц. Правда, уволен лишь один человек: остальные должности были вакантными и их просто сократили.

А вот число тех, кто работает «на земле» в регионе серьезно подсократилось. Наибольшие сокращения, по данным газеты «Известия» прошли в первом (Северный) и втором (Южный) полках ДПС Московской области. Там уволили 59 и 57 человек соответственно.

Другие крупные сокращения произведены в самых многочисленных подразделениях ГИБДД Московской области: девять должностей сокращены в УМВД России по г. о. Красногорск, шесть — в г. о. Лобня, 14 сотрудников лишились своих мест в МУ МВД России «Люберецкое».

Напомним, что 31 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении предельной численности сотрудников МВД на 10 тысяч человек. Позднее МВД опубликовало разъяснения в которых говорится о том, что сокращения коснутся исключительно ГИБДД и ДПС. По состоянию на осень прошлого года в ГИБДД служило около 55 тысяч человек, таким образом под сокращение попал практически каждый пятый гаишник.

