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12 окт 2018

В Москве эвакуируют машины без гос. номеров

В Москве эвакуируют машины без гос. номеров

Недавно в столице эвакуировали более 2 тысяч автомобилей. Машины были припаркованы в разрешенных местах, однако не имели регистрационных знаков

Акции по эвакуации проводили в центре города и в нескольких жилых районах. Действия властей несли спланированный и организованный характер.

Основанием для эвакуации послужило решение Антитеррористической комиссии. Этот документ имеет силу регионального закона. Машины, не имеющие регистрационных знаков, могут быть признаны потенциально опасными и подлежат эвакуации на специальные стоянки.

Парковка автомобилей без номерных знаков получила в Москве большое распространение. Владельцы часто сами снимают знаки. Появились даже специальные приспособления, облегчающие эту процедуру. Делается такая операция чаще всего для того, чтобы просто не платить за парковку. Власти решили отучить собственников машин от таких действий. Теперь им придётся заплатить не только за парковку машины на специальной стоянке, но и за её эвакуацию.

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За рулем, Speedme

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